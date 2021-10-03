В Баку проходит национальная книжная выставка-ярмарка

В Бакинском спортивном дворце проходит национальная книжная выставка-ярмарка.

В Бакинском спортивном дворце проходит национальная книжная выставка-ярмарка.

Как передает Report, в рамках мероприятия проводятся встречи с писателями, поэтические часы, организовываются музыкальные программы и дискуссионные панели о писательстве и издательском деле.

По словам организатора мероприятия, главы издательского дома "Ганун" ("Закон") Шахбаза Худуоглу, несмотря на то, что выставка проходит всего два дня, она вызвала большой интерес среди книголюбов.

"Настроение у всех приподнятое. Интерес к книгам очень большой и это нас радует", - сказал он Report.

Собеседник агентства также отметил, что на продаваемые в рамках выставки книги действуют скидки 30-70%. Здесь можно приобрести книги на азербайджанском, русском и английском языках.

Отметим, что выставка продлится до 10 октября. Вход свободный.