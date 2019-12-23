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В Баку проголосовал 93-летний мужчина - ФОТО

В Баку проголосовал 93-летний мужчина
© Report

На избирательном участке в Насиминском районе Баку проголосовал 93-летний мужчина.

Как сообщает Report, в процессе голосования в избирательном участке №12 первого Насиминского избирательного округа №21 принял участие Юсиф Азизов, 1926 года рождения. 

В беседе с сотрудником Report 93-летний Ю.Азизов сказал, что чувствует себя хорошо, и воспользовался избирательным правом, придя в избирательный участок №12 первого Насиминского избирательного округа №21. 

Отметим, что в указанном избирательном участке отмечен только один избиратель старше 90 лет. 

В списке избирателей в данном участке 1 216 человек. Избирательный участок расположен в полной средней школе № 247.

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