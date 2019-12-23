В Баку проголосовал 93-летний мужчина - ФОТО

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На избирательном участке в Насиминском районе Баку проголосовал 93-летний мужчина.

Как сообщает Report, в процессе голосования в избирательном участке №12 первого Насиминского избирательного округа №21 принял участие Юсиф Азизов, 1926 года рождения.

В беседе с сотрудником Report 93-летний Ю.Азизов сказал, что чувствует себя хорошо, и воспользовался избирательным правом, придя в избирательный участок №12 первого Насиминского избирательного округа №21.

Отметим, что в указанном избирательном участке отмечен только один избиратель старше 90 лет.

В списке избирателей в данном участке 1 216 человек. Избирательный участок расположен в полной средней школе № 247.