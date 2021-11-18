В Баку отопительный сезон охватил не всех

Как и ежегодно, с 15 ноября этого года в Азербайджане, в том числе в Баку, стартовал очередной отопительный сезон.

Как и ежегодно, с 15 ноября этого года в Азербайджане, в том числе в Баку, стартовал очередной отопительный сезон.

Государственная структура, ответственная за отопление - ОАО "Азеристиликтеджизат" традиционно сообщает, что все котельные работают, тепло подается во все социальные объекты и жилые дома.

В результате проведенных Report наблюдений, выяснилось, что в некоторых объектах отопительный сезон или не начался, или снабжение теплом находится не на должном уровне. Например, в полной средней школе №21 имени Эльдара Мамедова, расположенной в Ясамальском районе Баку, в классных комнатах настолько холодно, что ученики вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде и перчатках.

Такая же ситуация наблюдается в жилых домах в Ясамальском районе. В связи с этим в нашу редакцию регулярно поступают жалобы от жильцов.

Начальник Абонентской и клиентской службы "Азеристиликтеджизат" заявил Report, что все школы, в том числе школа №21, снабжены отоплением: "Возможно, внутри школы есть какие-то проблемы, которые необходимо урегулировать. По этому поводу обращений к нам не было. Мы можем оказать техническую поддержку, если поступит обращение. В некоторых зданиях также есть внутренние проблемы, которые устраняются".

Оператор: Вугар Ханларов

Монтажер: Сабухи Мамедов