В Баку Lexus выехал на встречную дорогу, создав опасную ситуацию - ВИДЕО

В Баку камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, выехавший на встречную полосу и создавший опасную ситуацию.

Как сообщает Report, инцидент отмечен на территории Бинагадинского района.

Водитель следовавшего по проспекту Азадлыг автомобиля марки Lexus с государственным регистрационным номером 10-YY-357 пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу.

В то же время, не обращая внимание на знак светофора, он продолжил движение в противоположном направлении, создав опасность для других участников дорожного движения.

Отметим, что согласно ст. 327.4 Кодекса об административных проступках, водителей, допустивших подобное нарушение, ждет штраф в размере 100 манатов плюс 4 балла.

Предлагаем вниманию читателей указанные видеокадры: