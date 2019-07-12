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В Баку Lexus выехал на встречную дорогу, создав опасную ситуацию - ВИДЕО

В Баку Lexus выехал на встречную дорогу, создав опасную ситуацию

В Баку камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, выехавший на встречную полосу и создавший опасную ситуацию. 

Как сообщает Report, инцидент отмечен на территории Бинагадинского района. 

Водитель следовавшего по проспекту Азадлыг автомобиля марки Lexus с государственным регистрационным номером 10-YY-357 пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. 

В то же время, не обращая внимание на знак светофора, он продолжил движение в противоположном направлении, создав опасность для других участников дорожного движения. 

Отметим, что согласно ст. 327.4 Кодекса об административных проступках, водителей, допустивших подобное нарушение, ждет штраф в размере 100 манатов плюс 4 балла. 

Предлагаем вниманию читателей указанные видеокадры: 

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