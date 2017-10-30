В Баку из 600 автобусных информационных терминалов 200 не работают - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Большинство из установленных на автобусных остановках Баку автобусных информационных терминалов не работает.

Как сообщает Report, сейчас на некоторых остановках терминалы в целом отсутствуют, большинство из имеющихся не работает, у работающих включен только экран, на мониторе транслируются либо реклама, либо лого Бакинского транспортного агентства. Одним словом, большинство работающих терминалов не работает по назначению.

Пресс-секретарь БТА Маис Агаев заявил Report, что автобусные информационные терминалы были установлены на остановках до создания БТА: "Сейчас установлено около 600 таких терминалов. Бакинское транспортное агентство, приступив к работе, сразу же проанализировало ситуацию с общей транспортной системой в городе, обнаружен ряд недостатков. В том числе есть недостатки в работе автобусных информационных терминалов. Сейчас принимаются необходимые меры для работы терминалов по назначению и оказанию услуг пассажирам".

По его словам, из установленных 600 терминалов около 400 работают: "В системе имеются определенные проблемы, ведутся работы по их решению".

Отметим, что автобусные информационные терминалы были установлены в 2011 году министерством транспорта. Посредством этих терминалов пассажиры узнают, через какое время на остановку прибудет ожидаемый ими автобус.