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В Баку демонстрируются современное оружие и техника

В Баку демонстрируются современное оружие и техника В Баку продолжаются 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX и 13-я международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian.
Мультимедиа
6 сентября 2022 г. 17:17
В Баку демонстрируются современное оружие и техника

В Баку продолжаются 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX и 13-я международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian.

Report представляет фоторепортаж с выставки.

Выставка ADEX проводится по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджана и при поддержке Министерства обороны Азербайджана.

На стендах Министерства оборонной промышленности Азербайджана представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства. Участники мероприятия могут ознакомиться с новинками оборонного комплекса страны, а также существующими и растущими возможностями Вооруженных сил Азербайджана.

Параллельно проходит 13-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian. Она организована при поддержке Министерства оборонной промышленности, Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоBaku showcasing modern weapons and equipment
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda müasir silah və texnikalar sərgilənir

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