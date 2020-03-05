В Баку автомобили ДПС грубо нарушили правила дорожного движения - ВИДЕО

В редакцию ИА Report поступили видеокадры, на которых сотрудники Дорожно-патрульной службы на служебном автомобиле в Баку грубо нарушают правила дорожного движения.

На кадрах видно, как на проспекте Зии Буниятова водитель автомобиля Дорожно-патрульной службы марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 99-YP-421 грубо нарушил правила дорожного движения, создавая реальную опасность для других участников движения.

Еще одно нарушение сотрудников ДПС попало на камеры на улице Юсифа Сафаралиева. Автомобиль ДПС марки "BMW", регистрационный номер которого не удалось зафиксировать, перегородил дорогу другому автомобилю и лишь после этого включил сирену.