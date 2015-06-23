​В "Баку-2015" прошла первая встреча азербайджанских баскетболисток - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх стартовали баскетбольные соревнования 3x3 мужских и женских команд.

Как сообщает Report, женская сборная Азербайджана встретилась с командой Швейцарии.

Главным тренером нашей сборной в составе Татьяны Денискиной, Ренары Тиффани Рейс, Анейки Хенри и Дины Ульяновой является Татьяна Сложеницина.

В состав команды-соперницы входят Сара Кершав, Мариэлле Гироуд, Алексиа Рол и Дороти Студер.

На встрече, начавшейся в 17:10 в Парке Европейских игр, наши баскетболистки не смогли продемонстрировать серьезное сопротивление и проиграли со счетом 11:15.

Отметим, что на I Европейских играх баскетбольные соревнования 3x3 завершатся 26 июня. Здесь разыграют два комплекта медалей.