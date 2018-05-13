В "Бакинском марафоне-2018" приняли участие 18 тысяч человек - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 18 тысяч человек из разных стран приняли участие в "Бакинском марафоне-2018".

Как сообщает Report, участниками марафона стали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и ряд министров азербайджанского правительства.

Марафон, стартовавший на Площади Государственного флага, охватил дистанцию в 21 километр, и финишировал на Бакинском олимпийском стадионе.

"Бакинский марафон" был организован с целью поддержки развития спорта в Азербайджане, поощрения здорового образа жизни, объединения людей вокруг благородных целей. Регистрацию для участия в марафоне прошли 18 тыс человек старше 16 лет из разных стран мира, в том числе из Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Белоруссии, Великобритании, ОАЭ, Ирака, США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

В нем приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

На старт также вышли представители действующих в Азербайджане посольств Италии, России, Турции, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Туркменистана, Колумбии, ОАЭ, Литвы и Латвии.

Победители были определены в двух категориях, среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место равняется 3 тыс манатов, за второе – 2 тыс манатов, за третье место – тысяча манатов.

Помимо прочего, участники, занявшие 4-10-е места были награждены ценными подарками.

Фото: Эльчин Мурад