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В Азербайджане "КамАЗ" выехал на скоростную полосу против движения - ВИДЕО

В Азербайджане "КамАЗ" выехал на скоростную полосу против движения
© Report

Водитель "КамАЗ" грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.

Об этом свидетельствуют видеокадры, которые в редакцию Report направил  один из читателей агентства. 

Инцидент произошел на 136-м км автомагистрали Баку-Газах-госграница с Грузией.

Так, водитель грузового автомобиля "КамАЗ" с государственным регистрационным знаком 51-BD-148 выехал на встречную полосу и продолжал движение против основного потока машин, подвергнув опасности других участников дорожного движения. При этом, двигался грузовик по скоростной полосе автомагистрали.

Report представляет эти кадры.

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