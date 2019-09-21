В Азербайджане "КамАЗ" выехал на скоростную полосу против движения - ВИДЕО

Водитель "КамАЗ" грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.
Об этом свидетельствуют видеокадры, которые в редакцию Report направил один из читателей агентства.
Инцидент произошел на 136-м км автомагистрали Баку-Газах-госграница с Грузией.
Так, водитель грузового автомобиля "КамАЗ" с государственным регистрационным знаком 51-BD-148 выехал на встречную полосу и продолжал движение против основного потока машин, подвергнув опасности других участников дорожного движения. При этом, двигался грузовик по скоростной полосе автомагистрали.
Report представляет эти кадры.
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