В Азербайджане впервые будет сдана в эксплуатацию платная дорога - ФОТО

Баку. 11 мая. REPORT. AZ / Новопостроенная автомагистраль Алят-Астара в будущем будет платной.

Как сообщает Report, в настоящее время проводятся работы по укреплению грунта на дорогах. Ширина грунтового ложа составляет 26,5 м, разделительной полосы дороги - 4 м, дорога будет состоять из 4-х полос движения. Особенность этой дороги состоит в том, что от въезда в Сальян до границы Астара-Иран нет никаких жилых пунктов. После завершения строительства новой дороги расстояние, по сравнению со старой дорогой, сократится примерно на 40 км. Ожидается, что новая магистраль будет платной, так как является альтернативной дорогой.

Работы на новой дороге государственного значения, строящейся под контролем открытого акционерного общества Azеravtoyol (ОАО), в последние дни ускорены.

Заканчивается также строительство десятка подземных переходов, туннелей, круговых труб, предусмотренных на новой дороге. Строительство мостов продолжается.

Завершились также работы на мосту, построенном 5 лет назад на территории села Чуханлы Сальянского района. Общая длина моста составляет 363 м, подвесная часть длиной 150 м прикреплена посредством канатов без опор.