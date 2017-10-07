В Азербайджане состоялось отборочное соревнование Всемирной олимпиады роботов

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Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку в спортивном комплексе "Олимп" впервые состоялось отборочное соревнование Азербайджана по Всемирной олимпиаде роботов.

Как сообщает Report, соревнование было организовано министерством молодежи и спорта совместно с Общественным объединением "Центр образования, обучения, профессиональной подготовки" и Академией робототехники и инженерии Азербайджана (AREA).

В соревновании участвовала молодежь в возрасте от 8 до 19 лет по категориям: "футбол роботов", "открытая категория", "основная категория".

Победившие на соревновании команды были награждены дипломами и ценными подарками, а также получили возможность представлять Азербайджан на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Коста-Рике с 10 по 12 ноября текущего года.

В соревновании приняли участие команды из Бакинской высшей школы нефти, Университета "Хазар", Бакинского инженерного университета, Университета ADA, лицея имени Зарифы Алиевой, лицея "Каспий", Бакинского учебного комплекса "Модерн", British School in Baku, средней школы №215, лицея "Истак", школы-лицея №267, SABIS SUN International School, академии Step IT, а также лицея "ABC College".

Отметим, что при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджан в ноябре 2016 года вступил в Ассоциацию Всемирной олимпиады роботов.