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    В Азербайджане проходит референдум - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Report представляет фоторепортаж о ходе голосования

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сегодня проходит всенародное голосование (референдум) по внесению изменений в Конституцию Республики.

    Начавшийся  в 08:00 процесс голосования завершится в 19:00.

    Report представляет фоторепортаж о ходе голосования с двух избирательных участков города Баку -  4-го избирательного участка 29-го Сабаильского районного избирательного округа и 23-го избирательного участка 23-го Насими-Сабаильского районного избирательного округа.

    В общем, за ходом голосования сегодня наблюдают более 53 тыс. наблюдателей. 

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