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В Азербайджане открылись торговые центры и моллы

В Азербайджане открылись торговые центры и моллы С сегодняшнего дня в Азербайджане крупные торговые центры и моллы возобновили свою деятельность.
Мультимедиа
10 июня 2021 г. 12:27
В Азербайджане открылись торговые центры и моллы
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С сегодняшнего дня в Азербайджане крупные торговые центры и моллы возобновили свою деятельность.

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж с этих объектов.

После длинного перерыва, который длился почти 1 год и 3 месяца, картина такова, что моллы, которые всегда были полны покупателей, пока пустуют, посетителей не так много.

Деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров) была возобновлена по стране с 00:00 10 июня.

В Азербайджане эти объекты были закрыты с 23 марта 2020 года.

Фото: Эхтирам Джаби.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Mall"lar açıqdır, gələn yoxdur

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