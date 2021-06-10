В Азербайджане открылись торговые центры и моллы

С сегодняшнего дня в Азербайджане крупные торговые центры и моллы возобновили свою деятельность.

С сегодняшнего дня в Азербайджане крупные торговые центры и моллы возобновили свою деятельность.

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж с этих объектов.

После длинного перерыва, который длился почти 1 год и 3 месяца, картина такова, что моллы, которые всегда были полны покупателей, пока пустуют, посетителей не так много.

Деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров) была возобновлена по стране с 00:00 10 июня.

В Азербайджане эти объекты были закрыты с 23 марта 2020 года.

Фото: Эхтирам Джаби.