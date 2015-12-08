Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Астаринском районе почтили память нефтяников, пропавших без вести и погибших в результате пожара на 10-м блоке месторождения "Гюнешли".

Как сообщает Report, в организованной группой молодежи акции на берегу моря возложены цветы. Церемония поминовения на территории парка - бульвара города Астара началась в 10:00 часов утра и продолжится в течение дня.

Напомним, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тела 7 нефтяников переданы семье, поиски 23 человек продолжаются.