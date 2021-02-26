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В 29-ую годовщину Ходжалинской трагедии народ посещает памятник "Крик матери"

В 29-ую годовщину Ходжалинской трагедии народ посещает памятник "Крик матери" Азербайджанский народ посещает памятник “Крик матери”, воздвигнутый в Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида.
Мультимедиа
26 февраля 2021 г. 15:18
В 29-ую годовщину Ходжалинской трагедии народ посещает памятник Крик матери

Азербайджанский народ посещает памятник “Крик матери”, воздвигнутый в Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, представители интеллигенции, общественности, а также обычные граждане возлагают к памятнику цветы, читают молитвы за упокой душ жертв трагедии.

Учитывая риск заражения широко распространенной в мире и стране коронавирусной инфекцией, посещение в этом году организуется иначе, чем в предыдущие годы. Так, в соответствии с действующими правилами граждане подходят к памятнику “Крик матери” группами по пять человек, используя медицинскую маску и соблюдая социальную дистанцию.

Сегодня утром по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник “Крик матери”, воздвигнутый в память о жертвах трагедии в Баку. Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику Ходжалинскому геноциду, почтил память жертв трагедии. Первая леди Мехрибан Алиева возложила цветы к памятнику.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения при поддержке 366-го российского мотострелкового полка атаковали город Ходжалы. 2 500 жителей города двинулись в направлении Агдама, чтобы спастись. Однако мирные жители в то время попали под обстрел армян.

Очередная массовая резня армянских агрессоров против азербайджанского народа унесла жизни 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков. В плен было взято 1 275 мирных жителей, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. 475 человек стали инвалидами. 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Ana harayı”nın 29-cu ili - FOTOREPORTAJ 

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