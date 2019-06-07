Устранены последствия обрушения дамбы в Гёйчае - ВИДЕО

Устранены последствия обрушения дамбы над водоканалом в Гёйчайском районе Азербайджана.
По сообщению верхнеширванского бюро Report, сегодня утром на место происшествия прибыла тяжелая техника и сотрудники Гёйчайского управления оросительных систем.
Начальник управления Шакир Ахмедов заявил местному бюро Report, что изменено русло канала, и он очищен от ила. "Работы по очистке канала от ила продолжаются. В настоящее время проводится бетонирование рухнувшей части дамбы. В ближайшее время эти работы завершатся", - отметил он.
Valeh DadaşovАвтор новости