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Устранены последствия обрушения дамбы в Гёйчае - ВИДЕО

​Устранены последствия обрушения дамбы в регионе Азербайджана
© Report

Устранены последствия обрушения дамбы над водоканалом в Гёйчайском районе Азербайджана. 

По сообщению верхнеширванского бюро Report, сегодня утром на место происшествия прибыла тяжелая техника и сотрудники Гёйчайского управления оросительных систем. 

Начальник управления Шакир Ахмедов заявил местному бюро Report, что изменено русло канала, и он очищен от ила. "Работы по очистке канала от ила продолжаются. В настоящее время проводится бетонирование рухнувшей части дамбы. В ближайшее время эти работы завершатся", - отметил он.

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