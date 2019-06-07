Устранены последствия обрушения дамбы в Гёйчае - ВИДЕО

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Устранены последствия обрушения дамбы над водоканалом в Гёйчайском районе Азербайджана.

По сообщению верхнеширванского бюро Report, сегодня утром на место происшествия прибыла тяжелая техника и сотрудники Гёйчайского управления оросительных систем.

Начальник управления Шакир Ахмедов заявил местному бюро Report, что изменено русло канала, и он очищен от ила. "Работы по очистке канала от ила продолжаются. В настоящее время проводится бетонирование рухнувшей части дамбы. В ближайшее время эти работы завершатся", - отметил он.