Устами матерей и жен шехидов...

За каждым героем стоит самоотверженная, смелая женщина - мать, супруга. Она неизменно рядом, в радости и горести. Женщины растят сыновей, стоят на страже Родины. Добрая, нежная и в то же время отважная, неумолимая, храбрая, не побоявшаяся бросить вызов ог

За каждым героем стоит самоотверженная, смелая женщина - мать, супруга. Она неизменно рядом, в радости и горести. Женщины растят сыновей, стоят на страже Родины. Добрая, нежная и в то же время отважная, неумолимая, храбрая, не побоявшаяся бросить вызов оголтелому врагу! Все эти эпитеты по праву принадлежат женщинам Азербайджана. Их героизм, стойкость и выдержка - пример всем нам.

Report представляет видеоматериал с участием матерей и жен героев Отечественной войны. Никаких слов не хватит, чтобы выразить Вам нашу признательность.

Фото: Эхтирам Джеби

Оператор: Мирджавид Эминоглу, Вугар Ханларов

Монтаж: Реван Новрузов