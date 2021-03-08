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Устами матерей и жен шехидов...

Устами матерей и жен шехидов... За каждым героем стоит самоотверженная, смелая женщина - мать, супруга. Она неизменно рядом, в радости и горести. Женщины растят сыновей, стоят на страже Родины. Добрая, нежная и в то же время отважная, неумолимая, храбрая, не побоявшаяся бросить вызов ог
Мультимедиа
8 марта 2021 г. 12:22
Устами матерей и жен шехидов...

За каждым героем стоит самоотверженная, смелая женщина - мать, супруга. Она неизменно рядом, в радости и горести. Женщины растят сыновей, стоят на страже Родины. Добрая, нежная и в то же время отважная, неумолимая, храбрая, не побоявшаяся бросить вызов оголтелому врагу! Все эти эпитеты по праву принадлежат женщинам Азербайджана. Их героизм, стойкость и выдержка - пример всем нам.

Report представляет видеоматериал с участием матерей и жен героев Отечественной войны. Никаких слов не хватит, чтобы выразить Вам нашу признательность.

Фото: Эхтирам Джеби

Оператор: Мирджавид Эминоглу, Вугар Ханларов

Монтаж: Реван Новрузов

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Версия на азербайджанском языке ФотоDanışır şəhid anaları və xanımları... - VİDEO

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