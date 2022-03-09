Украинские беженцы на границе с Евросоюзом - ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за военных действий в Украине, сотни тысяч человек покидают страну. Среди них, наряду с гражданами Украины, находятся проживающие в этой стране иностранцы, в том числе азербайджанцы. Покидающие Украину люди в основном направляются в страны Евросоюза.

Из-за военных действий в Украине, сотни тысяч человек покидают страну. Среди них, наряду с гражданами Украины, находятся проживающие в этой стране иностранцы, в том числе азербайджанцы. Покидающие Украину люди в основном направляются в страны Евросоюза.

Восточноевропейское бюро Report посетило несколько КПП в городах Ужгород, Вишне-Немецке и Чоп, которые расположены в Закарпатской области Украины, на границе с Венгрией и Словакией.

По словам местных пограничников, ежедневно через КПП страну покидает примерно 4-5 тыс. человек. Отметим, что в настоящее время в связи с военным режимом гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.