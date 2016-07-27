 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подготовка азербайджанских, российских и казахстанских моряков в преддверии соревнований "Кубок моря-2016" - ВИДЕО

    Соревнования Кубок моря-2016 пройдут в акватории Каспийского моря с 1 по 13 августа

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки азербайджанских, российских и казахстанских моряков в преддверии масштабных состязаний "Кубок моря".

    Как сообщает Report, в этом году в программу турнира включено новое испытание – борьба за живучесть корабля. Соревнования развернутся в акватории Каспийского моря.

    К старту экипажи готовятся на берегу. Занятия проходят на специальных тренажерах, имитирующих отсеки корабля. Условия максимально приближены к боевым.

    Соревнования "Кубок моря-2016" пройдут с 1 по 13 августа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi