Подготовка азербайджанских, российских и казахстанских моряков в преддверии соревнований "Кубок моря-2016" - ВИДЕО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки азербайджанских, российских и казахстанских моряков в преддверии масштабных состязаний "Кубок моря".

Как сообщает Report, в этом году в программу турнира включено новое испытание – борьба за живучесть корабля. Соревнования развернутся в акватории Каспийского моря.

К старту экипажи готовятся на берегу. Занятия проходят на специальных тренажерах, имитирующих отсеки корабля. Условия максимально приближены к боевым.

Соревнования "Кубок моря-2016" пройдут с 1 по 13 августа.