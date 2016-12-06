Телефонистка: Мы до конца выслушиваем рассердившихся, кричащих, даже ругающихся абонентов - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

"Ало. Здравствуйте... Оператор слушает вас"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Ало. Здравствуйте. Горячая линия 155. Оператор Вюсаля Ахмедова слушает вас".

Наша героиня Вюсаля Ахмедова повторяет этот текст более 200 раз в день. Она работает оператором "Горячей линии" Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" министерства связи и высоких технологий. У нас есть причина для проведения интервью с Вюсалой ханум именно 6 декабря. Потому что 6 декабря - профессиональный праздник работников сферы связи и высоких технологий. Таким образом, предлагаем вам статью, подготовленную Report по случаю профессионального праздника работников связи.

При наборе службы "155" абонентами города Баку звонки поступают в операторскую "Горячей линии" Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" министерства связи и высоких технологий. У них есть компьютерная программа, поддерживающая эту службу. Все показатели звонка, поступившего в операторскую, указываются в этой программе. Отмечаются номер телефона, территория расположения объекта, владелец телефона. Девушки-операторы принимают звонок, помогают в решении проблемы. Запрос оперативно обрабатывается и направляется в соответствующие структурные подразделения.

Телефонистка

В службе "155" насчитывается в целом 10 операторов. Все - женщины. Они трудятся 5 дней в неделю по 9 часов. Одним из операторов центра является Вюсаля Ахмедова. Она работает в этой сфере 9 лет и очень любит свою профессию.

По специальности В.Ахмедова является учительницей, в сферу связи она попала случайно: "Я учительница английского языка. Работала учительницей в Нахчыване. Случайно пришла в эту профессию и за короткий срок усвоила все ее секреты. Работа оператора очень интересная, думаю, что впредь не смогу работать в другом месте. Хочу, чтобы моя дочь тоже работала в этой сфере".

Оператор рассказала о ежедневном рабочем режиме и отметила, что работа начинается в 9 часов утра: "Наша основная работа - принимать звонки, заказы. На "горячую линию" поступают различные обращения такого плана, как жалобы, проблемы в связи с ремонтом, интернетом и сетью. Мы принимаем заявки и направляем их в соответствующие подразделения. Они решают проблемы абонентов в течение дня и отправляют нам информацию. Большинство заявок решаются в тот же день".

За день в центр поступают 2000-3000 звонков

Каждый оператор центра принимает по 200-300 звонков в день. Это делает примерно 2000-3000 звонков в день. Среди них бывают недовольные абоненты, предъявляющие жалобы.

"Иногда абоненты сердятся, кричат, даже ругают нас. Мы до конца выслушиваем рассердившихся, кричащих, даже ругающихся абонентов. Наша работа - решать проблемы, а не конфликтовать. Для нас самое главное - это довольство клиентов. Иногда недовольные абоненты, спустя некоторое время звонят и просят прощение за свои поступки и слова", – говорит В.Ахмедова.

"Ремонтируете ли вы холодильник?"...

Вюсаля Ахмедова с улыбкой вспоминает некоторые звонки, поступившие в центр, но не имеющие к ним никакого отношения: "Иногда звонят и спрашивают сколько стоит кредит стиральной машины, ремонтируем ли мы холодильник и задают другие вопросы. Есть такие, которые звонят, чтобы узнать время. Мы помогаем и таким людям, хотя это не входит в наши обязанности".

Служба проводится на двух языках - азербайджанском и русском. Она отмечает, что больше обращаются русскоязычные абоненты. В редких случаях обращаются и англоязычные абоненты.

Звонки с похвалами

Наряду с грубыми абонентами бывают и такие, которые молятся за них: "В основном пожилые женщины говорят очень приятные слова. Иногда абоненты даже сватаются".