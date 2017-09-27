Тайно построенная гробница "Дири Баба" - РЕПОРТАЖ

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Баку-Гобустан-Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Мараза, являющемся административным центром Гобустанского района, находится памятник, выдолбленный в скалах. Идущие по основной дороге с трудом увидят этот памятник. Фасад старинного памятника смотрит на юг, другая часть расположена в скале. Памятник был построен из белого известнякового камня в выдолбленной в скале пещере в 1402 году. Эта информация написана на декоративном письменном ярусе, отделяющем этажи здания друг от друга: 805-й год по Хиджре.

Report представляет репортаж с территории памятника, именуемого "Дири Баба".

Архитектурный стиль дворцового комплекса Ширваншахов

Говорят, что памятник был построен Ширваншахом шейхом Ибрагимом I. Гробница "Дири Баба" относится к ширвано-абшеронской архитектуре средних веков.

Купол памятника имеет тот же стиль декоративных работ, что и дворцовый комплекс Ширваншахов, что связывает его со знаменитыми памятниками XV века в Баку, в частности с дворцовым комплексом Ширваншахов.

Веками среди людей ходят легенды о памятнике, в реальности он считается священным местом.

В 1956 году памятник был отреставрирован. Решением Кабмина от 2 августа 2001 года памятник "Дири Баба" охраняется как важный исторический и культурный памятник страны. На территории памятника проведены основательные работы по благоустройству, исправлена дорога.

Тайно построенный памятник

Мавзолей отличается от других гробниц в Азербайджане своим необычным видом и планировкой. Строительство гробницы внутри выдолбленной в скале пещеры связывают с "убеждениями Дири Баба", который был последователем тайного учения суфиев.

Келья

Памятник состоит из двух этажей с куполом. На этажи ведут узкие, высокие каменные лестницы. Основной частью памятника считается второй этаж с широкой квадратной комнатой и скалистой частью. В пещере имеется келья "Дири Бабы" и предполагается, что в ней его могила.

Предания

Есть гипотеза, что именуемый Дири Баба человек – это Пир Мухаммед, который скончался во время совершения намаза. Даже утверждается, что его тело за 300 с лишним лет так и не подверглось разложению.

По другой легенде, человек по имени Атам ибн Эмир прибыл в Ширван со своей свитой и скончался здесь. Именно его могила находится в мавзолее "Дири Баба". Этот человек был последователем пророка Мухаммеда (с.а.с.), был последователем "тайного" учения суфиев.

Фото Орхан Азим

P.S. Некоторые из посетителей памятника решили оставить в ней свои "следы": надписи на стенах мавзолея в виде дат, имен, мыслей и т.д.