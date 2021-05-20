Свадьбы можно проводить на открытом воздухе - МНЕНИЯ

Можно организовать свадебные церемонии в соответствии с условиями пандемии

В Азербайджане из-за пандемии уже 14 месяцев не разрешается проведение свадебных церемоний.

Депутат Рази Нуруллаев в беседе с Report отметил, что свадеб не было более года, и люди обеспокоены этим.

Он предложил разрешить свадьбы на открытом воздухе в летние месяцы, исходя из того, что в закрытых помещениях проводятся мероприятия на 50-100 человек.

По его словам, в это время можно организовать свадебные церемонии в соответствии с условиями пандемии.

По словам экономиста-эксперта Рашада Гасанова, разрешение на проведение свадеб может вызвать оживление в экономике, в частности, в сфере потребления сельскохозяйственной продукции.

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