Свадьбы можно проводить на открытом воздухе - МНЕНИЯ

В Азербайджане из-за пандемии уже 14 месяцев не разрешается проведение свадебных церемоний.
Депутат Рази Нуруллаев в беседе с Report отметил, что свадеб не было более года, и люди обеспокоены этим.
Он предложил разрешить свадьбы на открытом воздухе в летние месяцы, исходя из того, что в закрытых помещениях проводятся мероприятия на 50-100 человек.
По его словам, в это время можно организовать свадебные церемонии в соответствии с условиями пандемии.
По словам экономиста-эксперта Рашада Гасанова, разрешение на проведение свадеб может вызвать оживление в экономике, в частности, в сфере потребления сельскохозяйственной продукции.
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