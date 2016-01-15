Стоимость хлеба в магазинах снижена, вес увеличен - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Освобождение от НДС импорта и продажи пшеницы, производства и продажи пшеничной муки и хлеба в Азербайджане привело к снижению стоимости хлеба в магазинах.

Как сообщает сотрудник Report, в магазинах Баку увеличен вес хлеба, а также снижена цена до прежней стоимости.

После перехода маната к плавающему курсу 21 декабря в прошлом году, вес хлеба в 680 г был уменьшен на 100-140 г. После этого стоимость хлеба была повышена с 40 до 50 гяпиков.

Начиная с сегодняшнего дня, вес хлеба повышен до 700-720 г, а цена снижена до 40 гяпиков.

В ходе расследования, проводимого сотрудником Report, выяснилось, что в сети маркетов İnci и Sevimli Dad, в маркете Metro стоимость хлеба указана как 40 гяпиков. Вес хлеба был свыше 700 г.

Только в отделении сети супермаркетов Armo на территории Хатаинского района цена хлеба была указана как 50 гяпиков. Администратор маркета отметил, что ценники пока не обновлены. Он заявил, что на кассе цена хлеба составляет 40 гяпиков. Однако сотруднику на кассе сказали, что хлеб стоит 50 гяпиков, после чего администратор отметил, что им по этому поводу никаких указаний не давали.

Напомним, что в целях усиления социальной защиты населения в связи с изменением курса маната, согласно поручению президента Азербайджанской Республики, импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба с 15 января освобождаются от НДС.

Как сообщили в министерстве экономики и промышленности, в отношении лиц, предлагающих муку и хлеб по завышенным ценам, будут предприняты серьезные меры.