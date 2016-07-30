Стартовало традиционное международное авиашоу Bucharest BIAS-2016 - ФОТОРЕПОРТАЖ

Бухарест. 30 июля. REPORT.AZ/ В столице Румынии Бухаресте в Международном аэропорту Бэняса имени Аурела Влайку стартовало авиашоу BIAS-2016 (Bucharest International Air Show).

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на 8-ом по счету мероприятии принимают участие представители Военно-воздушных сил 9-ти стран - США, Испании, Украины, Греции, Чешской Республики, Болгарии, Австрии, Литвы и Румынии.

На авиашоу свое мастерство на около 100 гражданских и военных самолетах демонстрируют 250 пилотов.

Полеты осуществляются на самолетах и вертолетах типа F-15 "Eagle", F-18 "Hornet", Су-25, Су-27, Су-31, МиГ-21, C-130, L-159 ALCA, Як-52, Mirage 2000 və Saab 39 Gripen.

Организаторы также подготовили для зрителей авиационную выставку, на которой демонстрируются современные и устаревшие военные и гражданские самолеты. Авиашоу продлится до 21:00 по бакинскому времени.