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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стартовали свободные заезды Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, в первом свободном заезде лучший показатель у пилота Mercedes Валттери Боттас.

Финский пилот опередил соперников с показателем 1 час 44 минуты 42 секунды.

Второй свободный заезд будет в промежутке с 17:00 до 18:30.

28 апреля в 14:00 - 15:00 состоится третий свободный заезд, а в 17:00 - 18:00 – классификационный тур.

Отметим, что основные соревнования в Гран-при Азербайджана начнутся 29 апреля в 16:10.