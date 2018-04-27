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    Стартовали свободные заезды Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

    В первом свободном заезде лучший показатель у пилота Mercedes© Report/ Firi Salim

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стартовали свободные заезды Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, в первом свободном заезде лучший показатель у пилота Mercedes Валттери Боттас.

    Финский пилот опередил соперников с показателем 1 час 44 минуты 42 секунды.

    Второй свободный заезд будет в промежутке с 17:00 до 18:30.

    28 апреля в 14:00 - 15:00 состоится третий свободный заезд, а в 17:00 - 18:00 – классификационный тур.

    Отметим, что основные соревнования в Гран-при Азербайджана начнутся 29 апреля в 16:10.

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