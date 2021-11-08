Спецназ, морские котики и ястребы - бойцы рассказывают о боях за Шушу

Сегодня отмечается первая годовщина Великой Победы Азербайджанской армии во второй Карабахской войне. Победоносная армия в результате 44-дневной войны освободила наши исконные земли, находящиеся под вражеской оккупацией в течение 30 лет.

Сегодня отмечается первая годовщина Великой Победы Азербайджанской армии во второй Карабахской войне. Победоносная армия в результате 44-дневной войны освободила наши исконные земли, находящиеся под вражеской оккупацией в течение 30 лет.

В связи с 8 ноября - Днем Победы, сотрудник Report побеседовал с группой военнослужащих Азербайджанской армии, принимавших участие в Отечественной войне.

Бойцы Военно-воздушных, Военно-морских сил, сил Специального назначения, Миротворческих сил Азербайджана, Сухопутных войск поделились воспоминаниями о войне, рассказали о Победе, к которой шли шаг за шагом.

Сообщив, что самые тяжелые бои шли за город Шуша, отважные бойцы сказали, что несмотря на все пережитые трудности во время войны, они сегодня гордятся и радуются.

Представляем беседу с бойцами Отечественной войны: