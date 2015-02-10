Спаситель книг - ФОТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Значимость человека измеряется прочитанными им книгами... Считающиеся важными материально-духовными ценностями книги и привычка постоянного чтения являются одними из важных факторов. Я считаю своим долгом собирать и хранить книги".

Об этом Report заявил Хан Расулоглу. По его словам, с советских времен осталось очень много книг, среди которых немало ценных изданий: "Я собираю и храню их для читателей и считаю это своим долгом".

"Появившиеся в последнее время новые технологические возможности, компьютеры, телефоны и пр. технологии вытеснили книги, которые перешли на второй план. У людей появились новые интересы. Поэтому, именно сейчас появилась необходимость в охране книг и пропаганде чтения", - сказал Хан Расулоглу.

Х.Расулоглу заявил, что предлагает читателям книги для временного пользования за очень низкую цену: "Главная цель заключается в повышении интереса людей к книгам и чтению. Я отдаю книги даже тем, кто не в состоянии заплатить за временное пользование".