​Состояние двух граждан Азербайджана, раненых в результате артиллерийских ударов армян по Агдамскому району, остается тяжелым - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Состояние двух гражданских лиц Азербайджана, раненых в результате артиллерийских ударов армян по Агдамскому району, остается тяжелым.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель главврача Агдамской районной центральной больницы Гара Гасымов.

По его словам, трое раненых переведены в Бардинскую районную центральную больницу, один - в Военный госпиталь: "Состояние раненых Гусейнова Али Мусейиб оглу и Мамедова Эльнура Поло оглу остается тяжелым. В настоящее время их лечение продолжается в реанимационном отделении больницы".