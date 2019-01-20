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    Сильный ветер разрушил в Баку дом для церемоний - ВИДЕО

    Здание было разрушено в результате сильного ветра и резкого изменения погодных условий на территории Абшерона в ночь с 16 на 17 января

    Абшерон. 20 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер разрушил в Баку дом для церемоний.

    Как передаёт сумгаитско-абшеронское бюро Report, здание было разрушено в результате сильного ветра и резкого изменения погодных условий на территории Абшерона в ночь с 16 на 17 января. Сильный ветер снёс крышу и стену дома для церемоний, используемого вынужденными переселенцами, временно проживающими в медицинском центре «Умид» на Зыхском шоссе в Хатаинском районе. В результате разрушения никто не пострадал, зданию нанесён материальный урон.

    Жители обратились в ответственные инстанции с просьбой помочь в восстановлении дома для церемоний.

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