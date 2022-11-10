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Шуша встречает нас объятиями...

Шуша встречает нас объятиями... Разрушенное здание почты и разграбленные дома азербайджанцев в Шуше - яркое свидетельство армянского вандализма, с которым пришлось столкнуться городу
Мультимедиа
10 ноября 2022 г. 16:06
Шуша встречает нас объятиями...

Разрушенное здание почты и разграбленные дома азербайджанцев в Шуше - яркое свидетельство армянского вандализма, с которым пришлось столкнуться городу.

Report подготовил фоторепортаж из города Шуша, который несмотря на долгие годы армянской оккупации сохранил свою принадлежность к азербайджанскому народу.

Когда входишь в дома и административные здания города, где когда-то жили и работали азербайджанцы, возникает ощущение, будто время остановилось, и освобожденная Шуша встречает нас объятиями...

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa bizi bağrına basır...

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