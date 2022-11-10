Шуша встречает нас объятиями...

Разрушенное здание почты и разграбленные дома азербайджанцев в Шуше - яркое свидетельство армянского вандализма, с которым пришлось столкнуться городу

Разрушенное здание почты и разграбленные дома азербайджанцев в Шуше - яркое свидетельство армянского вандализма, с которым пришлось столкнуться городу.

Report подготовил фоторепортаж из города Шуша, который несмотря на долгие годы армянской оккупации сохранил свою принадлежность к азербайджанскому народу.

Когда входишь в дома и административные здания города, где когда-то жили и работали азербайджанцы, возникает ощущение, будто время остановилось, и освобожденная Шуша встречает нас объятиями...

Фото: Самира Гасанова