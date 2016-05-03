"Город мира" Шарм-эль-Шейх - ФОТОРЕПОРТАЖ

Шарм-эль-Шейх. 3 мая. REPORT.AZ/ Известный еще со времен Османской Турции Шарм-эль-Шейх обрел свою популярность сравнительно недавно. Основанный израильтянами во время оккупации Синайского полуострова в 1967-1982 гг. как город Офира, но переименованный затем в Шарм-эль-Шейх, этот город сегодня является центром мирового туризма и популярным местом проведения международных конференций.

Долгое время Шарм-эль-Шейх был неприметным городом, служившим лишь стратегической точкой для контроля движения судов в Красном море, в особенности, направляющихся в сторону Израиля. Но египетские власти поняли, что было бы ошибкой не развивать туризм в таком райском уголке, который в отличие от других курортов не предлагает своим постояльцам только лежать на пляже и загорать. Здесь есть все условия для проведения активного отдыха: дайвинга, сафари, скалолазания и т.д.

Природа же здесь просто восхитительная. Красное море с его кораллами и богатой морской жизнью поражают воображение. Достаточно просто нырнуть и сотни видов рыб различных размеров и раскрасок предстанут перед вами во всей красе. Ну а те, кто не особо любит море, могут устроить сафари по пустыне на квадроциклах и багги, встретить местных бедуинов. Также здесь имеются все условия для любителей экстрима.

"Город мира", как еще называют Шарм-эль-Шейх, в последнее время приобретает большую популярность среди азербайджанских туристов. В настоящее время их число незначительное ввиду отсутствия прямого авиасообщения, однако, как ожидается, будет расти. Египетская авиакомпания "Egyptair" обещала открыть прямой рейс Баку-Шарм-эль-Шейх в июне.