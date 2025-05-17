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Семья из приграничного села Мазам: счастье, которое не смогли разрушить выстрелы

Семья из приграничного села Мазам: счастье, которое не смогли разрушить выстрелы В селе Мазам Газахского района, одном из пяти приграничных с Арменией сел, в прошлом неоднократно подвергавшемся обстрелам, продолжали жить семьи, не пожелавшие покинуть родные дома.
Мультимедиа
17 мая 2025 г. 15:51
Семья из приграничного села Мазам: счастье, которое не смогли разрушить выстрелы

В селе Мазам Газахского района, одном из пяти приграничных с Арменией сел, на протяжении многих лет подвергавшемся обстрелам, продолжали жить семьи, не пожелавшие покинуть родные дома.

Корреспондент Report побывал в семье Сулеймановых - супругов, которые десятилетиями хранили тепло домашнего очага даже в условиях постоянной угрозы.

С начала конфликта село, насчитывающее 65 домов, понесло тяжелые потери: восемь его жителей стали шехидами, среди них – четверо военнослужащих и четверо мирных жителей. В целях обеспечения безопасности жителей у 57 домов, расположенных ближе всего к линии соприкосновения войск, были возведены защитные стены высотой 3 метра.

Подробнее – в видеорепортаже.

 

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