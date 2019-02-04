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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполнилось бы 98 лет Лютфи Заде.

Как сообщает Report, всемирный известный азербайджанский ученый Лютфи Алескер Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Окончив в 1944 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1945-м эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946). 10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как "Теория впечатлений", "Теория систем", "Теория оптимальных фильтров", сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Напомним, что основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года. До своей смерти он оставил завещание о том, чтобы его похоронили в Азербайджане. Тело ученого было доставлено в Азербайджан, он был похоронен на первой Аллее почетного захоронения.