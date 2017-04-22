Самый крупный инвестиционный проект в регионе Сумгайытский химический промышленный парк - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report.az

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Территория расположенного на расстоянии 32,5 км от столицы Баку и имеющего колоссальную инфраструктуру Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) составляет 466,37 гектар.

Как сообщает Report, согласно генплану СХПП, промышленная зона Парка составит 192 гектара.

Здесь будут расположены учреждения, подразумевающиеся для производства агро и медицинской химии, бытовой химии, химии строительной промышленности, химии электронной и автомобильной промышленности, полимеров и промышленного оборудования.

На социальной зоне площадью в 21 гектар будут функционировать 16-этажное административное здание для резидентов Парка, комплекс выставок и конференций, профессиональный учебный центр, здание лаборатории, мастерские, центр ухода за детьми, открытая и закрытая спортплощадки, оздоровительный центр, комплекс общежития, а также другие объекты, которые будут обслуживать резидентов и работников.

В настоящий момент СХПП имеет 10 резидентов, а объем вложенных инвестиций равен 1,2 млрд. долларов США. Это считается самым крупным вложением инвестиций в регионе.

По официальному заявлению, проделаны определенные работы во второй фазе Сумгайытского химического промышленного парка. На входящих во вторую фазу 27 га территории полностью завершены демонтажные работы, осуществляется закладка подземной инфраструктуры.

Напомним, что СХПП создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева номер 548 от 21 декабря 2011 года.