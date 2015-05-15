Самый большой в мире шатер с тропическим пляжем внутри - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ С 1997-го года, когда столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, этот город поставил перед собой целью стать самой красивой, стильной и модной столицей в мире во всех отношениях.

Бывшая совсем недавно небольшим селением Астана сегодня - прогрессирующий город с множеством современных, кажущихся порой неземных достопримечательностей. Одним из таких монументов современности является торгово-развлекательный центр Хан-Шатыр, являющийся, самым большим в мире крытым шатром.

Строительство этого громадного строения началось в 2006 году и завершилось в 2010. Причем на открытии участвовала звезда мирового масштаба, итальянский тенор Андреа Бочелла, а также главы государств ряда стран.

Архитектором строения был британский архитектор Норман Фостер, построивший в Астане, кроме прочего, также Дворец Мира и Согласия - известную пирамиду, где собираются важные лидеры политики и духовенства.

Высота Хан Шатыра вместе со шпилем составляет 150 м, а общая площадь - 127 тыс. кв.м. Причем, огромный шатер как бы наклонен в сторону, а от падения его удерживают три огромных колонны, фундамент которых уходит под землю на глубину 10 этажей.

Сам шатер покрыт прозрачным фторпластом, что позволяет пропускать естественный солнечный свет и создавать некое подобие парникового эффекта, из-за чего температура внутри строения всегда превышает +30 градусов по Цельсию. Этот эффект позволяет выращивать здесь тропические растения, а также воссоздать атмосферу тропического пляжа с песком, привезенным с Мальдивских островов. Этот пляж может считаться одним из самых удаленных пляжей от моря. Установленные здесь кондиционеры поддерживают режим влажности на нужном уровне, а специальные аппараты способны пустить самую настоящую тропическую волну в бассейне, чтобы создать настоящий эффект моря в самом сердце казахстанской степи. Упомянутый выше фторпласт никоим образом не препятствует получению самого настоящего загара, конечно же при условии солнечной погоды.

Однако если вы устали плавать или загорать, в Хан Шатыре имеются различные бутики, супермаркеты, игровые аппараты и прочие развлекательные центры.

Хан Шатыр и по сей день является одним из самых привлекательных мест посещения не только для местных жителей, но и многочисленных гостей столицы.

Кроме прочего, Хан Шатыр вошел в десятку лучших мировых экозданий по версии журнала Forbes Style, став единственным подобным строением на пространстве СНГ.