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    С сегодняшнего дня начинается зимняя программа Бакинского государственного цирка - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Махир Гумбетов: В праздничные дни Бакинский государственный цирк будет работать непрерывно

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Начинается зимняя программа Бакинского государственного цирка.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского государственного цирка Махир Гумбетов, с сегодняшнего дня по 10 января в цирке будет представлена программа "Индийский слон и его друзья": "В праздничные дни наш цирк будет работать непрерывно".

    По его словам, в более двухчасовую программу вместе с выступлениями клоунов включено 17 номеров: "На каждый день запланировано по 3 сеанса в 12:00, 15:00 и 19:00. В новой программе также выступают 3 азербайджанских циркача. В программе участвуют Дед Мороз и Снегурочка".

    Билеты на представление в зависимости от рядов стоят 10, 12, 15 манатов.

    Report предлагает читателям фоторепортаж с репетиций зимней программы.

    Фото: Фири Салим

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