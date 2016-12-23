С сегодняшнего дня начинается зимняя программа Бакинского государственного цирка - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Начинается зимняя программа Бакинского государственного цирка.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского государственного цирка Махир Гумбетов, с сегодняшнего дня по 10 января в цирке будет представлена программа "Индийский слон и его друзья": "В праздничные дни наш цирк будет работать непрерывно".

По его словам, в более двухчасовую программу вместе с выступлениями клоунов включено 17 номеров: "На каждый день запланировано по 3 сеанса в 12:00, 15:00 и 19:00. В новой программе также выступают 3 азербайджанских циркача. В программе участвуют Дед Мороз и Снегурочка".

Билеты на представление в зависимости от рядов стоят 10, 12, 15 манатов.

Report предлагает читателям фоторепортаж с репетиций зимней программы.

Фото: Фири Салим