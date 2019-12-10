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С пожара на территории рынка стройматериалов EuroHome - ФОТОРЕПОРТАЖ

С пожара в EuroHome в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжаются работы по тушению пожара, вспыхнувшего на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Report, с целью максимальной защиты стройматериалов от пожара на территорию мобилизованы соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в связи с пожаром к месту происшествия уже привлечено пять бригад врачей, шестерым на месте была оказана помощь, 2 человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медцентра с диагнозом отравление продуктами горения, один человек с порезом руки доставлен в Институт травматологии и ортопедии.

Представляем фоторепортаж с пожара:

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