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    С пожара на "Сабунчинском рынке" - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сгорели четыре кафе и два магазина© Report.az

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Вчера вечером в торговом центре ("Сабунчинский рынок") в Сабунчинском районе Баку произошел пожар.

    Report представляет фоторепортаж с места происшествия.

    Отметим, что пламя охватило площадь в 200 кв. м. Сгорели 4 кафе и 2 магазина. На территорию были привлечены 7 пожарных машин и живая сила. Хотя обошлось без пострадавших, владельцам объектов нанесен крупный материальный ущерб. Предположительно, пожар начался в результате короткого замыкания. Расследования продолжаются.

    Фото: Руслан Мамедов 

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