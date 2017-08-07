С пожара на "Сабунчинском рынке" - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Вчера вечером в торговом центре ("Сабунчинский рынок") в Сабунчинском районе Баку произошел пожар.

Report представляет фоторепортаж с места происшествия.

Отметим, что пламя охватило площадь в 200 кв. м. Сгорели 4 кафе и 2 магазина. На территорию были привлечены 7 пожарных машин и живая сила. Хотя обошлось без пострадавших, владельцам объектов нанесен крупный материальный ущерб. Предположительно, пожар начался в результате короткого замыкания. Расследования продолжаются.

Фото: Руслан Мамедов