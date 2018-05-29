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    С концерта, посвященного 100-летию АДР - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 28 мая в Baku Crystall Hall состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

    Report представляет фоторепортаж с концерта.

    Отметим, что основу концепции музыкально-художественного вечера, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, составили история образования 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики, достижения нашей республики за прошедшие 100 лет, позволившие ей войти в число независимых, сильных и развитых стран мира.

    В концертной программе выступили известные деятели культуры и искусства.

    Концерт транслировался на большом мониторе, установленном на площадке, расположенной за Азербайджанским государственным кукольным театром на территории Приморского национального парка.

    По окончании концерта состоялся грандиозный фейерверк.

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