"Розовый город" Марракеш - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Марракеш. 10 июля. REPORT.AZ/ Марракеш – город, давший название самому государству Марокко, раскинулся в самом центре страны, в живописных долинах вблизи Атласских гор. Этот город - историческая культурная и духовная столица Марокко,город душевного спокойствия и духа марокканского народа.

Марракеш, который называют также "розовым городом", город не оставит равнодушным ни одного своего гостя. Так его называют потому, что все без исключения здания в городе, в том числе и новопостроенные, розового цвета. Если раньше для возведения здания использовали розовый камень, то сейчас по большинству своём в основном это краска.

Джемаа-эль-Фна

Самая главная площадь города называется Джемаа-эль-Фна. Внесенная в 2001 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО площадь очарует любого человека, кто ее посетит. Такое ощущение, что переместился на несколько веков назад, словно очутился в сказке "1000 и одна ночь". Бесконечные лавочки, торгующие водой берберы в разноцветных одеяниях, запах пряностей и марокканских блюд, запутанные улочки старого города, это настоящий эталон восточного города.

Мечеть аль-Кутубия

Ну и конечно, никакой марокканский город невозможно представить без своей крупной мечети. В Марракеше такой является мечеть аль-Кутубия (что означает "мечеть книготорговцев). Она расположена недалеко от площади Джемаа-эль-Фна и известна своим 69-метровым минаретом. Название мечети происходит то ли от библиотеки при ней, то ли от книготорговцев, лотки которых прежде занимали площадку у мечети. Венчают минарет четыре медных шара. Внутри устроена лестница такой ширины, чтобы муэдзин мог въезжать по ней на лошади.

Город, утопающий в садах

Посетившему город человеку вначале трудно поверить в том, что в этом довольно засушливом регионе имеется столько садов. Однако, благодаря своему расположению возле гор Атлас, здесь выпадает довольно много осадков, благодаря чему город, буквально, утопает в садах.

Самым известным садом является сад Менара. Они были заложены еще в 1130 году во времена правления Абд аль-Мумина. Сады Менара представляют из себя парк площадью около 100 гектаров на котором посажены оливковые деревья, пальмы и фрукты. У входа в парк расположен бассейн, а за ним павильон XVI века с пирамидальной крышей.

Помимо сада Менара в Марракеше имеется еще несколько крупных садов, названных в честь нынешнего и прежнего монархов, а также их жен. Такое обилие садов придает дополнительный шарм городу.

Место съемок для Голливудских фильмов

Марракеш является центром кинематографии Марокко. Здесь регулярно проводятся фестивали кино, а в расположенном примерно в 190 км от Марракеша городе Уарзазат снимались сцены из таких фильмов как "Гладиатор", "Мумия", "Последнее искушение Христа", "Игры престолов" и т.д.

Помимо культурной значимости, Марракеш, благодаря королю Марокко Мухаммеду VI, обрел и политическую значимость в мире. Здесь проводились различные мероприятия Организации Исламского Сотрудничества, ряда региональных организаций, но самым важным мероприятием была Конференция ООН по изменению климата в 2016 году. Конференция подняла серьезные вопросы влияния человека на окружающую среду, были приняты серьезные решения.

Таким образом, Марракеш, несмотря на прошествии стольких лет со дня своего основания не только не потерял своего величия и значения, но и преувеличил его.