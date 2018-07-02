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    Российские депутаты побывали в Джоджуг Марджанлы - ВИДЕО

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    Джоджуг Марджанлы. 2 июля. REPORT.AZ/ В освобожденном от армянских оккупантов селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района завершилась конференция под названием "Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе".

    Report представляет вниманию читателей видеорепортаж с этой конференции. 

    Отметим, что в конференции приняли участие вице-спикер Госдумы Дмитрий Савельев, заместитель спикера Госдумы Владислав Калхидов, депутат от партии "Единая Россия" Алексей Езубов, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко и другие.

    Участники мероприятия обменялись мнениями о перспективах развития азербайджано-российского сотрудничества.

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