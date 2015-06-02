Уютная Рига - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Каждый город имеет свою неповторимую атмосферу, которая привлекает людей со всего мира, делает город незабываемым, в который хочется приехать еще и еще. Рига, несомненно, в числе таких городов.

Город довольно-таки небольшой для столицы. Все привыкли к высоким зданиям, нескончаемым пейзажам городов, но тут этого нет. Не видны небоскребы, а деревья, которых здесь ну очень много, запросто могут заслонить какое-либо офисное здание.

Рига - очень колоритный город. Колоритный во всех смыслах слова. Тут прослеживается влияние и ливонцев, и поляков, и немцев.

Город образован из невысоких, но очень приятных и уютных на вид домиков, по окраинам же уже чуть современные офисные и жилые здания. Как уже отмечалось, город маленький для столиц, к которым мы привыкли. Всю Ригу можно обойти пешком за весь день, при этом посетив музеи и прочие интересные места. Таких мест в столице Латвии много. Это и своеобразная Пороховая Башня, "Дом Черноголовых" и "Дом с черными котами", Большая и Малая Гильдии в Старом городе.

Но больше всего Рига подходит тем, кто любит уединение, спокойствие, ибо Рига это город парков, зелени. Можно прогуляться под кронами деревьев возле канала, протекающего рядом с памятником Свободы, или на набережной Даугавы, или же возле памятника павшим во время Великой Отечественной войны.

Кстати, может показаться удивительным, но Рига...абсолютно русскоязычный город. Здесь вас легко поймут на русском, и никто не будет смотреть на вас косо или заставлять говорить на латышском или английском. Ну а праздник 9 Мая проходит так же пышно и торжественно, как и в любом другом городе бывшего СССР. Люди подходят к совершенно незнакомым старикам, дарят цветы, благодарят их за победу.