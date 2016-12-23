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    Река Гудиялчай замерзла - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Причиной послужили наблюдавшиеся в последние дни сильные морозы

    Губа. 23 декабря. REPORT.AZ/ Река Гудиялчай замерзла.

    Как сообщает северное региональное бюро Report, в результате наблюдавшихся в последние дни сильных морозов на территории Губы протекающее через село Хапут левое крыло Гудиялчая - река Агчай покрылась толстым слоем льда. Это привело к прекращению на некоторое время связи села с районным центром. Однако с помощью лома и других приспособлений лед раскололи и движение было восстановлено.

    Отметим, что в селе Хапут насчитывается около 90 домов, 25 из которых заселены. 

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