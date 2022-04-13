Разрушенный город Буча - ФОТОРЕПОРТАЖ

Буча - город Киевской области Украины, некогда был одним из популярных мест среди туристов. Недавно об этом городе заговорил весь мир, но, к сожалению, заговорил не о красотах и достопримечательностях, а о многочисленных жестоких убийствах мирных жителей

Буча - город Киевской области Украины, некогда был одним из популярных мест среди туристов. Недавно об этом городе заговорил весь мир, но, к сожалению, заговорил не о красотах и достопримечательностях, а о многочисленных жестоких убийствах мирных жителей и бесчисленных разрушениях, учиненных российскими военнослужащими в период оккупации этого города.

2 апреля Вооруженные силы Украины освободили всю Киевскую область от российских войск, включая Ирпень, Бучу, Гостомель. Только после этого мировая общественность стала свидетелем произошедшей в городе резни, насилия.

Сотрудник Восточно-европейского бюро Report побывал в Буче и подготовил фоторепортаж.

Жительница города Татьяна Батора рассказала, что российские солдаты ворвались к ним в дом и убили ее мужа.

"Они захватили и меня, и отпустили через несколько дней. Только через четыре дня я смогла похоронить мужа".

Убитых во время оккупации в городе людей массово хоронили либо во дворах домов, либо возле церквей. В настоящее время их тела эксгумируют и переносят на кладбище.

Жители также вспоминают, что российские военнослужащие выгоняли их из квартир и сами размещались там. В городе с разрушенной инфраструктурой до сих пор не восстановлены коммуникации, жители готовят еду кустарным способом на улице.