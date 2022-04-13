О нас
Аудио новости

Разрушенный город Буча - ФОТОРЕПОРТАЖ

Разрушенный город Буча - ФОТОРЕПОРТАЖ Буча - город Киевской области Украины, некогда был одним из популярных мест среди туристов. Недавно об этом городе заговорил весь мир, но, к сожалению, заговорил не о красотах и достопримечательностях, а о многочисленных жестоких убийствах мирных жителей
Мультимедиа
13 апреля 2022 г. 12:50
Разрушенный город Буча - ФОТОРЕПОРТАЖ

Буча - город Киевской области Украины, некогда был одним из популярных мест среди туристов. Недавно об этом городе заговорил весь мир, но, к сожалению, заговорил не о красотах и достопримечательностях, а о многочисленных жестоких убийствах мирных жителей и бесчисленных разрушениях, учиненных российскими военнослужащими в период оккупации этого города.

2 апреля Вооруженные силы Украины освободили всю Киевскую область от российских войск, включая Ирпень, Бучу, Гостомель. Только после этого мировая общественность стала свидетелем произошедшей в городе резни, насилия.

Сотрудник Восточно-европейского бюро Report побывал в Буче и подготовил фоторепортаж.

Жительница города Татьяна Батора рассказала, что российские солдаты ворвались к ним в дом и убили ее мужа.

"Они захватили и меня, и отпустили через несколько дней. Только через четыре дня я смогла похоронить мужа".

Убитых во время оккупации в городе людей массово хоронили либо во дворах домов, либо возле церквей. В настоящее время их тела эксгумируют и переносят на кладбище.

Жители также вспоминают, что российские военнослужащие выгоняли их из квартир и сами размещались там. В городе с разрушенной инфраструктурой до сих пор не восстановлены коммуникации, жители готовят еду кустарным способом на улице.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоA city in ruins - PHOTO REPORT from Bucha
Версия на азербайджанском языке Фото Xarabalığa çevrilən şəhər - Buçadan FOTOREPORTAJ 

Экслюзивные новости

Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
13 апреля 2022 г. 10:06
ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее
ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее
12 апреля 2022 г. 11:11
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi