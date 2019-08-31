В Губинский район осень пришла раньше времени - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Губинском районе Азербайджана уже начали опадать листья с деревьев и кустарников.

Как сообщает северное бюро Report, в горных и предгорных территориях уже ощущается приход ранней осени.

В этом году установившаяся в северном регионе погода ускорила период сбора ежевики, кизила и других ягод и фруктов, характерных для этой местности. Листья деревьев и кустарников в горных и предгорных территориях района начали желтеть.

При этом признаки ранней осени создали атмосферу чарующей красоты природы региона.