В Губинский район осень пришла раньше времени - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Губинском районе Азербайджана уже начали опадать листья с деревьев и кустарников.
Как сообщает северное бюро Report, в горных и предгорных территориях уже ощущается приход ранней осени.
В этом году установившаяся в северном регионе погода ускорила период сбора ежевики, кизила и других ягод и фруктов, характерных для этой местности. Листья деревьев и кустарников в горных и предгорных территориях района начали желтеть.
При этом признаки ранней осени создали атмосферу чарующей красоты природы региона.
Valeh DadaşovАвтор новости