Радость свободы - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В женском исправительном учреждении №4 в Баку исполнено подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает наблюдающий за процессом сотрудник Report, в данном исправительном учреждении освобождено 14 женщин-заключенных.

На мероприятии, прошедшем в женском исправительном учреждении №4 в связи с указом о помиловании, выступили Омбудсмен Эльмира Сулейманова, замначальника Пенитенциарной службы, генерал-майор Гусейн Алиханов. Они высокую оценили подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ о помиловании и поздравили лиц, получивших свободу.

Фото: Фири Салим