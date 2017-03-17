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    Радость свободы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В женском исправительном учреждении №4 в Баку освобождено 14 женщин, попавших под указ о помиловании© Report.az

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В женском исправительном учреждении №4 в Баку исполнено подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

    Как сообщает наблюдающий за процессом сотрудник Report, в данном исправительном учреждении освобождено 14 женщин-заключенных. 

    На мероприятии, прошедшем в женском исправительном учреждении №4 в связи с указом о помиловании, выступили Омбудсмен Эльмира Сулейманова, замначальника Пенитенциарной службы, генерал-майор Гусейн Алиханов. Они высокую оценили подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ о помиловании и поздравили лиц, получивших свободу.

    Фото: Фири Салим 

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