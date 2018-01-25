Работы по укреплению грунта на оползневой территории на Баилово продолжаются - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

© Report

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Работы по укреплению грунта на оползневой территории на Баилово продолжаются.

Как сообщает Report, на данный момент специалисты МЧС, министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и других соответствующих структур проводят на территории исследования.

Созданный в Сабаильской ИВ в связи с возникшей опасностью оползня специальный штаб осуществляет соответствующие мероприятия.

Отметим, что установлено 67 домов на территории c оползневым риском на Баиловском склоне. С учетом дополнительных мер безопасности, Сабаильская ИВ переселила 80 домов (семей), то есть 390 человек.