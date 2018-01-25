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    Работы по укреплению грунта на оползневой территории на Баилово продолжаются - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    На данный момент специалисты МЧС, МЭПР и других соответствующих структур проводят на территории исследования© Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Работы по укреплению грунта на оползневой территории на Баилово продолжаются.

    Как сообщает Report, на данный момент специалисты МЧС, министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и других соответствующих структур проводят на территории исследования.

    Созданный в Сабаильской ИВ в связи с возникшей опасностью оползня специальный штаб осуществляет соответствующие мероприятия.

    Отметим, что установлено 67 домов на территории c оползневым риском на Баиловском склоне. С учетом дополнительных мер безопасности, Сабаильская ИВ переселила 80 домов (семей), то есть 390 человек. 

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