 Наверх

Ответственные работники Администрации президента встретились с гражданами в Мингячевире - ВИДЕО

Ответственные работники Администрации президента встретились с гражданами в Мингячевире.  

Как сообщает западное бюро Report, на встрече присутствовали 75 человек. 

Представители общественно-политического отдела, отделов территориального управления и правовой сферы выслушали проблемы граждан, дали соответствующим структурам поручения для решения отмеченных вопросов.  

Присутствующие на встрече жители города обратились с вопросами, связанными с проблемными кредитами, трудоустройством, обеспечением инвалидов Карабаха квартирами и их лечением и пр.  

Граждане выразили президенту Ильхаму Алиеву признательность за организацию подобных приемов и внимание, оказываемое в решении их проблем.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi