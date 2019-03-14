Ответственные работники Администрации президента встретились с гражданами в Мингячевире - ВИДЕО

Ответственные работники Администрации президента встретились с гражданами в Мингячевире.

Как сообщает западное бюро Report, на встрече присутствовали 75 человек.

Представители общественно-политического отдела, отделов территориального управления и правовой сферы выслушали проблемы граждан, дали соответствующим структурам поручения для решения отмеченных вопросов.

Присутствующие на встрече жители города обратились с вопросами, связанными с проблемными кредитами, трудоустройством, обеспечением инвалидов Карабаха квартирами и их лечением и пр.

Граждане выразили президенту Ильхаму Алиеву признательность за организацию подобных приемов и внимание, оказываемое в решении их проблем.